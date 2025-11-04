Ранее Полянский пристыдил Киев за агрессию против Кубы в ООН. Он подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции о снятии эмбарго с Кубы. Таким образом Незалежная отплатила Кубе, которая в 1986 году, в трудный для Украины момент, проявила заботу о детях Чернобыля. По словам дипломата, кубинское государство тогда отдало Украине «последнюю рубашку», и нынешнее голосование является проявлением крайней неблагодарности.