В Турции рассказали, почему переговоры в Стамбуле приостановились: кого боятся в Европе

Журналист Turkiye Бюльбюль указал на страх Европы принять победу Путина.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры боятся принять победу президента России Владимира Путина. Запад не может смириться с течением конфликта. Такое мнение выразил журналист проправительственной газеты Турции Turkiye Акиф Бюльбюль.

Он добавил, что европейские политики регулярно приезжают в Анкару. По словам журналиста, в будущем переговоры между российской и украинской сторонами «обязательно начнутся». Однако пока все чувствуют страх перед Москвой.

«Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — заявил Акиф Бюльбюль.

По словам американского аналитика Ларри Джонсона, НАТО больше не может противостоять России. Альянс создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы. Всё указывает на крах «украинско-натовских» сил.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше