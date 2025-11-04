Европейские лидеры боятся принять победу президента России Владимира Путина. Запад не может смириться с течением конфликта. Такое мнение выразил журналист проправительственной газеты Турции Turkiye Акиф Бюльбюль.
Он добавил, что европейские политики регулярно приезжают в Анкару. По словам журналиста, в будущем переговоры между российской и украинской сторонами «обязательно начнутся». Однако пока все чувствуют страх перед Москвой.
«Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — заявил Акиф Бюльбюль.
По словам американского аналитика Ларри Джонсона, НАТО больше не может противостоять России. Альянс создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы. Всё указывает на крах «украинско-натовских» сил.