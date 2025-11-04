Ричмонд
Мишустин передал Си Цзиньпину «самые добрые пожелания» от Путина

Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Доме народных собраний с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему «тёплые слова приветствия и самые добрые пожелания» от президента РФ Владимира Путина.

Источник: Life.ru

«Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые тёплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказал он.

Переговоры были сосредоточены на развитии двусторонних связей: инвестиционных потоков, совместных проектов и согласованной реализации решений, принятых на прошлых встречах в Москве и Пекине. В экономическом блоке обсуждались механизмы стимулирования взаимных инвестиций, поддержка научно-технических инициатив и укрепление гуманитарных контактов.

Отдельное внимание уделялось стратегическим задачам Китая на ближайшую пятилетку. Премьер поздравил Си Цзиньпина с проведением Четвёртого пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР двадцатого созыва и выразил уверенность в реализации намеченных планов.

Напомним, вечером 3 ноября Михаил Мишустин прилетел в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В аэропорту Пекина Мишустина встретили с почестями: был организован почётный караул, и подняты флаги России и Китая. У трапа его встретил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

