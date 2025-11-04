Мишустин передал Си Цзиньпину «самые добрые пожелания» от Путина

Напомним, вечером 3 ноября Михаил Мишустин прилетел в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В аэропорту Пекина Мишустина встретили с почестями: был организован почётный караул, и подняты флаги России и Китая. У трапа его встретил посол России в Китае Игорь Моргулов.