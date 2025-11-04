Россия отвергает доклад генерального директора ЮНЕКСО по Украине как предвзятый. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при спецучреждении Кирилл Рынза.
По словам дипломата, в документе содержится множество безосновательных упреков Москве и в то же время совсем не отражена преступная политика Киева. Он в качестве примера привел ситуацию с гонениями на Украинскую православную церковь и притеснение прав русскоязычного населения страны.
— Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны, — передает слова Рынзы РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш при этом считает, что русскоязычные украинцы имеют право говорить и обучать детей на родном языке.
Украинское правительство 30 октября под давлением Европейского союза убедило большинство в Верховной раде отозвать проект закона о лишении русского языка защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
Президент Украина Владимир Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.