Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Доху — что в программе

В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл с рабочим визитом в город Доху. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Катара Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.

В международном аэропорту имени Шейха Хамада в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги двух стран.

В соответствии с программой визита 4 ноября президент Узбекистана примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.

Ожидается, что глава государства выступит с рядом инициатив, направленных на сокращение бедности, обеспечение занятости населения, повышение устойчивости, социальной справедливости и инклюзивности обществ, расширение доступа к образованию, адаптации к изменениям климата и других направлениях.

В рамках саммита также предусмотрены переговоры на высшем уровне.