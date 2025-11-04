Ричмонд
Мишустин передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина

Премьер-министр России обсудил с китайским лидером инвестиции и совместные проекты РФ и КНР.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства РФ Михаил Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

«Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказал премьер-министр в ходе встречи с китайским лидером в Пекине.

Мишустин напомнил, что по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина, которые проводились в мае и сентябре, были достигнуты договорённости, направленные на продолжение развития всеобъемлющего партнёрства России и Китая.

Кроме того, глава российского правительства отметил, что РФ и КНР в 2025 году отпраздновали 80-летние Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. Мишустин также обсудил с китайским лидером инвестиции и совместные проекты двух стран.

Он сообщил Си Цзиньпину о слаженной работе по линии правительств России и Китая в рамках решений, принятых на высшем уровне. Помимо этого, премьер-министр затронул вопрос сотрудничества РФ и КНР в культурной сфере.

«Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что проведение перекрестных Годов культуры было успешным. Председатель российского правительства убеждён, что аналогичные инициативы в сфере образования будут насыщенными и интересными.

Напомним, Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. 3 ноября он провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу. Главы правительств подписали несколько документов.

