Мишустин передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина

Глава правительства РФ Михаил Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
«Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказал премьер-министр в ходе встречи с китайским лидером в Пекине.
Мишустин напомнил, что по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина, которые проводились в мае и сентябре, были достигнуты договорённости, направленные на продолжение развития всеобъемлющего партнёрства России и Китая.
Кроме того, глава российского правительства отметил, что РФ и КНР в 2025 году отпраздновали 80-летние Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. Мишустин также обсудил с китайским лидером инвестиции и совместные проекты двух стран.
Он сообщил Си Цзиньпину о слаженной работе по линии правительств России и Китая в рамках решений, принятых на высшем уровне. Помимо этого, премьер-министр затронул вопрос сотрудничества РФ и КНР в культурной сфере.
«Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что проведение перекрестных Годов культуры было успешным. Председатель российского правительства убеждён, что аналогичные инициативы в сфере образования будут насыщенными и интересными.
Напомним, Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. 3 ноября он провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу. Главы правительств подписали несколько документов.