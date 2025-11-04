Ричмонд
Мишустин начал встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 4 ноября, встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Доме народных собраний в центре Пекина. Они пожали друг другу руки, сделали совместную фотографию, после чего приступили к беседе.

Кроме того, с российской стороны к встрече присоединились вице-премьеры Татьяна Голиков, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко и еще ряд высокопоставленных чиновников, а с китайской — глава Министерства иностранных дел Ван И, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй и другие, передает РИА Новости.

Премьер 3 ноября прибыл с двухдневным рабочим визитом в Китай. Тогда же в Ханчжоу прошли переговоры в узком составе, а также 30-я регулярная встреча глав правительств России и КНР.

Мишустин ранее подчеркнул, что экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире. Так, Москва совместно с Пекином запускает новые масштабные проекты.

Пекин стал первой столицей, с которой Мосгордума подписала Совместное заявление участников парламентского движения. 23 октября об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

