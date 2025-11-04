Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Китай поддерживает усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
«Китайская сторона поддерживает усилия Российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — говорится в коммюнике.