Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности

Китай поддерживает усилия России по обеспечению безопасности и суверенитета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Китай поддерживает усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.

«Китайская сторона поддерживает усилия Российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — говорится в коммюнике.