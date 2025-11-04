Литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью

Литовские перевозчики оценили в 1 млрд евро потери от закрытия границы с Беларусью. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олег Тарасов. Подробности передает ТАСС.
По его словам, ситуация близка к катастрофе.
— Если в ближайшее время граница не будет открыта, потери, согласно нашим подсчетам, составят до 1 млрд евро в год, — уточнил вице-президент.
Тарасов высказал мнение, что в результате ситуации со взаимными ограничениями (подробнее мы писали здесь), литовские перевозчики будут вытеснены с рынка перевозки грузов в восточном направлении. Он добавил, что грузы заберут соседи, у которых более гибкая позиция.
Вице-президент уточнил, что потери понесет весь сектор логистики, включая экспедиторов, а также предприятия складирования.
Тем временем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.
Ранее Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.
Вместе с тем таможня Беларуси сделала заявление из-за увеличившейся в шесть раз очереди из авто на границе с Польшей.
А еще Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.