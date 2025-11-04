Лидеры стран ЕС боятся, но не могут признать победу российского лидера Владимира Путина в конфликте на Украине. Такое мнение выразил колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.
Он уверен, что европейские лидеры не могут смириться с победой президента РФ.
«Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — считает турецкий журналист.
Бюльбюль убежден, что в будущем любые переговоры между Москвой и Киевом «обязательно начнутся в Стамбуле».
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что украинская армия терпит поражение, пока Зеленский наслаждается вином в Европе.