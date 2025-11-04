В Кремле раскрыли детали подготовки к Прямой линии с Путиным: вопросы будет отбирать искусственный интеллект

Песков напомнил, что Путин традиционно проводит прямые линии с 2001 года. В последнее время этот формат объединен с большой пресс-конференцией в рамках специального проекта «Итоги года». Пресс-секретарь подчеркнул, что организация такого масштабного события является сложным процессом, за которым следят во всем мире. Ожидается, что, как и в предыдущие годы, помимо ответов на вопросы граждан, глава государства также пообщается с журналистами, которые смогут поднять дополнительные темы.