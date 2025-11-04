В Кремле раскрыли детали подготовки к Прямой линии с Путиным: вопросы будет отбирать искусственный интеллект

Прием вопросов для очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что сбор обращений граждан начнется за две недели до мероприятия. По словам представителя Кремля, использование современных инструментов, включая ИИ, позволит максимально оперативно проанализировать общественные запросы и донести их до президента в ходе подготовки.
«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — указал он.
Песков напомнил, что Путин традиционно проводит прямые линии с 2001 года. В последнее время этот формат объединен с большой пресс-конференцией в рамках специального проекта «Итоги года». Пресс-секретарь подчеркнул, что организация такого масштабного события является сложным процессом, за которым следят во всем мире. Ожидается, что, как и в предыдущие годы, помимо ответов на вопросы граждан, глава государства также пообщается с журналистами, которые смогут поднять дополнительные темы.
В организации прямой линии 2024 года было одно новшество. С вопросами прямой линии работал искусственный интеллект. Если раньше обращения день и ночь отбирали по категориям сотни людей, то теперь эту функцию за считанные минуты исполнял робот. Поэтому по некоторым обращениям до начала самой встречи уже принимались необходимые меры.
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию, а после завершения мероприятия опубликовал его полную стенограмму.
Напомним, самую первую линию российский президент провел в 2000 году в «Комсомолке». Тогда, 10 февраля, за полтора месяца до президентских выборов, Путин приехал в редакцию газеты. Прямая линия продлилась 1,5 часа, будущий президент ответил на 38 вопросов. Сайт KP.RU напомнил самые любопытные выдержки из того разговора.