На Западе объяснили, что Украина может получить от России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Неонацисты в значительной степени контролируют украинскую власть, включая Владимира Зеленского, но как только Россия разгромит ВСУ, они убегут за границу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Источник: Reuters

«Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии», — отметил эксперт.

Российские военные продолжают активно действовать в зоне СВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки украинские войска на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих.

При этом в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России бойцы нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ.

