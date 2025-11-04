Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности и суверенитета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с официальным визитом, рассчитанным на два дня. В понедельник он совместно с председателем Госсовета КНР Ли Цяном провел юбилейную встречу в рамках установленного диалога между правительствами двух стран. В ходе мероприятия, помимо совместного коммюнике, стороны подписали пакет двусторонних документов.