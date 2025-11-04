БПЛА ВСУ ночью атаковали восемь регионов России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение ночи отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 85 украинских БПЛА самолетного типа. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, перехват воздушных целей осуществлялся дежурными средствами ПВО в период с 23:30 3 ноября до 07:00 4 ноября 2025 года.
Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью — 40 единиц. Над территорией Нижегородской области сбито 20 БПЛА, над Белгородской областью — 10. Еще 6 беспилотников нейтрализованы над Курской областью, 4 — над Липецкой областью, по 2 — над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан, и 1 — над Саратовской областью.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе, обрушен цех.
