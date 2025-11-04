Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли

В коммюнике отмечается, что стороны намерены прилагать активные совместные усилия для стабильного развития практического сотрудничества. В этих целях Россия и Китай договорились совершенствовать структуру товарооборота, используя для этого потенциал таких перспективных направлений, как электронная коммерция, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и товарами первичной переработки.