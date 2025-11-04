Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли

По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики стороны заявили о взаимной договорённости по дальнейшей оптимизации структуры двусторонней торговли. Соответствующее положение содержится в совместном коммюнике, подписанном по результатам переговоров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин находился с двухдневным официальным визитом в Китае, где провёл встречу с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе мероприятия, помимо совместного коммюнике, был подписан ряд других двусторонних документов.
В коммюнике отмечается, что стороны намерены прилагать активные совместные усилия для стабильного развития практического сотрудничества. В этих целях Россия и Китай договорились совершенствовать структуру товарооборота, используя для этого потенциал таких перспективных направлений, как электронная коммерция, а также торговля сельскохозяйственной продукцией и товарами первичной переработки.
Ранее сообщалось, что Китай поддержал усилия России по обеспечению безопасности и суверенитета.
