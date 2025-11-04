Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла Алексея Парамонова в МИД Италии. Она заявила, что этот инцидент станет поводом вновь напомнить Риму о преступном характере финансирования киевского режима.
«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — указала дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее, 3 ноября, стало известно о вызове дипломата в итальянское внешнеполитическое ведомство. Причины этого шага официально не раскрывались.
В тот же день Мария Захарова связала обрушение исторической башни Конти в центре Рима с политикой итальянского правительства. Она заявила, что Италия может полностью рухнуть из-за многомиллиардных трат на поддержку Украины.
Представитель МИД РФ напомнила о майском отчете итальянского министерства, согласно которому общий объем помощи Киеву достиг примерно 2,5 миллиардов евро. Она подчеркнула, что пока власти страны продолжают бессмысленно расходовать средства налогоплательщиков, последствия будут только нарастать.
«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — заключила Захарова.
Инцидент с обрушением части средневековой башни, находящейся на реконструкции, произошел в Риме 3 ноября. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, один из которых был госпитализирован в критическом состоянии. Предположительно, под обломками древнего памятника может находиться еще один их коллега — в настоящее время на место происшествия прибыла бригада МЧС со спецоборудованием. Здесь же находятся мэр Рима Роберто Гуальтьери и министр культуры Алессандро Джули.
Тем временем стало известно, что три страны ЕС заблокировали план использовать замороженные российские активы в пользу Киева. Речь идёт о Франции, Италии и Бельгии. Издание Corriere della Sera отмечает, что вероятно, правительства стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными.