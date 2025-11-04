В МИД РФ ответили на вызов посла в Италии: историческое обрушение в Риме стало предвестником краха

Инцидент с обрушением части средневековой башни, находящейся на реконструкции, произошел в Риме 3 ноября. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, один из которых был госпитализирован в критическом состоянии. Предположительно, под обломками древнего памятника может находиться еще один их коллега — в настоящее время на место происшествия прибыла бригада МЧС со спецоборудованием. Здесь же находятся мэр Рима Роберто Гуальтьери и министр культуры Алессандро Джули.