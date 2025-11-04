Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечень госпрограмм на 2026−2030 годы утвержден в Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Белорусское правительство утвердило перечень государственных программ на 2026 — 2030 годы, соответствующее постановление Совмина № 602 от 31 октября официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В этот перечень вошли 28 государственных программ, 18 из них социально-экономической направленности. Они реализуются в этой пятилетке и являются переходящими на следующие пять лет.

Среди них такие программы, как «Здоровье нации», «Физическая культура и спорт», «Общество равных возможностей», «Беларусь интеллектуальная», «Дороги Беларуси», «Транспорт Беларуси», «Строительство жилья», «Туризм», «Цифровая Беларусь», «Наука для экономики и общества», «АПК будущего» и другие. В рамках многих из этих программ реализуются и подпрограммы.

Также в перечень на будущую пятилетку включены две новые государственные программы, это «Развитие демографического потенциала» и «Устойчивая энергетика и энергоэффективность». Первую подпрограмму будет курировать Минтруда и соцзащиты республики, а вторую — Минэнерго.

В рамках программа «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» будет реализовано три подпрограммы: «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов», «Повышение энергетической самостоятельности» и «Сбалансированное развитие и модернизация энергетической отрасли».

Кроме того, в перечень вошли восемь государственных программ национальной безопасности в области пограничной, общественной безопасности и обеспечения вооружением. Это программы «Инфраструктура безопасности населения», «Пограничная безопасность», «Обеспечение правопорядка», «Обустройство военных городков» и четыре спецпрограммы, ответственными заказчиками которых являются КГБ, Минобороны, НАН Беларуси и Государственный военно-промышленный комитет.