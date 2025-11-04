Перечень госпрограмм на 2026−2030 годы утвержден в Беларуси

В этот перечень вошли 28 государственных программ, 18 из них социально-экономической направленности. Они реализуются в этой пятилетке и являются переходящими на следующие пять лет.
Среди них такие программы, как «Здоровье нации», «Физическая культура и спорт», «Общество равных возможностей», «Беларусь интеллектуальная», «Дороги Беларуси», «Транспорт Беларуси», «Строительство жилья», «Туризм», «Цифровая Беларусь», «Наука для экономики и общества», «АПК будущего» и другие. В рамках многих из этих программ реализуются и подпрограммы.
В рамках программа «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» будет реализовано три подпрограммы: «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов», «Повышение энергетической самостоятельности» и «Сбалансированное развитие и модернизация энергетической отрасли».
Кроме того, в перечень вошли восемь государственных программ национальной безопасности в области пограничной, общественной безопасности и обеспечения вооружением. Это программы «Инфраструктура безопасности населения», «Пограничная безопасность», «Обеспечение правопорядка», «Обустройство военных городков» и четыре спецпрограммы, ответственными заказчиками которых являются КГБ, Минобороны, НАН Беларуси и Государственный военно-промышленный комитет.