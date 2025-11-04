Ричмонд
Трамп призвал голосовать за демократа Куомо на выборах мэра Нью-Йорка

Президент США вновь раскритиковал претендента на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру члена Демократической партии Эндрю Куомо на выборах мэра американского города Нью-Йорка. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Политик участвует в борьбе за пост градоначальника как независимый кандидат.

«Нравится ли вам лично Эндрю Куомо или нет, у вас нет выбора. Вы должны голосовать за него и надеяться, что он проделает “фантастическую работу”», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, Куомо может достигнуть такого результата, а его главный противник по выборам — Зохран Мамдани — нет. 34-летний Мамдани представляет демократических социалистов и, согласно опросам, называется самым популярным кандидатом.

В борьбе за эту также принимает участие кандидат от Республиканской партии Кертис Слива, которого считают аутсайдером предвыборной гонки.

Напомним, в июне Трамп назвал Зохрана Мамдани «коммунистом» и «радикальным левым лунатиком». Президент США отмечал, что его шокирует перспектива того, что такой кандидат может занять должность мэра Нью-Йорка.

