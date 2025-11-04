Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке мигрантов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц принял меры по высылке мигрантов из страны, чтобы избежать «самоубийства западной цивилизации». Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши статьи об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — написал он в Х.