Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке мигрантов

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций надеется, что канцлер ФРГ последует и другим советам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц принял меры по высылке мигрантов из страны, чтобы избежать «самоубийства западной цивилизации». Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши статьи об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — написал он в Х.

