Вучич заявил о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.