Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах

Россия и Китай намерены продолжать укреплять сотрудничество во всех областях и эффективно реагировать на внешние вызовы, указано в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
Стороны будут оказывать друг другу решительную поддержку по вопросам, которые касаются их ключевых интересов. Россия и Китай также договорились углублять взаимодействие в сфере космических исследований.
«Чтобы способствовать дальнейшему стабильному развитию практического сотрудничества между двумя странами, стороны договорились улучшать структуру торговли, используя возможности таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки», — говорится в коммюнике.
Напомним, Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. 3 ноября глава кабмина встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Их переговоры проводили в городе Ханчжоу. Участники встречи подписали ряд документов.