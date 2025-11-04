Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах

Россия и Китай будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай намерены продолжать укреплять сотрудничество во всех областях и эффективно реагировать на внешние вызовы, указано в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Стороны будут оказывать друг другу решительную поддержку по вопросам, которые касаются их ключевых интересов. Россия и Китай также договорились углублять взаимодействие в сфере космических исследований.

«Чтобы способствовать дальнейшему стабильному развитию практического сотрудничества между двумя странами, стороны договорились улучшать структуру торговли, используя возможности таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки», — говорится в коммюнике.

Напомним, Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. 3 ноября глава кабмина встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Их переговоры проводили в городе Ханчжоу. Участники встречи подписали ряд документов.