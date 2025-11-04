Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США представили резолюцию Совбеза ООН о переброске международных сил в Газу

США представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий размещение международных сил в секторе Газа сроком минимум на два года. Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Life.ru

Документ предполагает предоставление Соединённым Штатам и другим странам-участникам полномочий по управлению сектором Газа и обеспечению безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Международные силы должны будут контролировать границы Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданских и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, а также заниматься демилитаризацией анклава — уничтожением или предотвращением восстановления военной инфраструктуры и конфискацией оружия у вооружённых группировок.

По данным источников портала, Вашингтон рассчитывает вынести резолюцию на голосование Совбеза в ближайшие недели, чтобы переброска международных сил могла начаться уже в январе.

Ранее в США впервые официально признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе. В докладе Управления генерального инспектора Госдепа США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека. В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше