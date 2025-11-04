США представили резолюцию Совбеза ООН о переброске международных сил в Газу

Документ предполагает предоставление Соединённым Штатам и другим странам-участникам полномочий по управлению сектором Газа и обеспечению безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Международные силы должны будут контролировать границы Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданских и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, а также заниматься демилитаризацией анклава — уничтожением или предотвращением восстановления военной инфраструктуры и конфискацией оружия у вооружённых группировок.