Появились подробности «визита» российского «Искандера’на парадное построение ВСУ

В минувшую субботу, 1 ноября, российские «Искандеры» нанесли удар по Днепропетровской области, целью которого стала церемония награждения командного состава и особо отличившихся бойцов 35-й бригады морской пехоты ВСУ. До воскресенья факт удара был известен лишь в общих чертах, и обе стороны воздерживались от конкретики, пытаясь скрыть масштаб произошедшего.

Источник: Life.ru

Разглашение деталей произошло не по официальному каналу, а по причине личной утраты: украинский репортер ТСН, потерявший в результате этого инцидента брата, служившего в одном из «элитных» расчетов бригады, рассказал, что командование принудительно собрало лучших операторов БПЛА, командиров и пехотинцев для вручения наград. Это построение и стало мишенью для ракеты.

Хотя украинская сторона отказывается публиковать данные о потерях, среди оставшихся в живых царит убеждённость в катастрофических последствиях. Один из бойцов в своем сообщении открыто заявил, что попадание по такому объекту — это «чистейшей воды слив информации», выражая подозрения в наличии «кротов» в командовании ВСУ.

Об ударе российских сил по месту проведения награждения украинской военной элиты в Днепропетровской области сообщалось ранее. На видеозаписи, сделанной сразу после удара российской тактической ракеты по скоплению украинских военнослужащих, запечатлены обломки стены и кирпичи на месте поражения, а также полностью выгоревший автомобиль.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

