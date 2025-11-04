Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии

Главы России и США договорились о возможности встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.