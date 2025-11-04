Россия и Китай договорились совместно противодействовать санкциям

Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли договорённости о совместном противодействии ограничительным мерам, введённым третьими странами. Соответствующая позиция зафиксирована в совместном коммюнике, подписанном по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств.
Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай продлился два дня. В рамках поездки российский премьер провёл переговоры с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых стороны подписали итоговое коммюнике и пакет двусторонних документов.
В опубликованном документе подчёркивается, что Москва и Пекин намерены прилагать все необходимые усилия для развития кооперации и взаимной поддержки в области противодействия односторонним принудительным мерам.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли.
