Россия и Китай договорились совместно противодействовать санкциям

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай продлился два дня. В рамках поездки российский премьер провёл переговоры с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых стороны подписали итоговое коммюнике и пакет двусторонних документов.