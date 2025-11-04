Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай договорились совместно противодействовать санкциям

Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли договорённости о совместном противодействии ограничительным мерам, введённым третьими странами.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли договорённости о совместном противодействии ограничительным мерам, введённым третьими странами. Соответствующая позиция зафиксирована в совместном коммюнике, подписанном по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств.

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай продлился два дня. В рамках поездки российский премьер провёл переговоры с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых стороны подписали итоговое коммюнике и пакет двусторонних документов.

В опубликованном документе подчёркивается, что Москва и Пекин намерены прилагать все необходимые усилия для развития кооперации и взаимной поддержки в области противодействия односторонним принудительным мерам.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше