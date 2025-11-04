Бразильский экс-военный и его жена вступили в ряды Нацгвардии Украины

Его супруга Адриана, также вступившая в Нацгвардию Украины, прибыла в страну летом 2024 года и уже в августе получила служебное удостоверение. Судя по публикациям, женщина проходила службу во время беременности, а позднее пара сообщила о рождении ребёнка. Бразильские наёмники рассказывали о своём опыте в интервью изданию Jornal Correio do Lago, где упомянули, что на фронт взяли с собой противогаз и шлем времён Второй мировой войны.