Си Цзиньпин и Мишустин провели встречу в Доме народных собраний в Пекине

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Встреча состоялась 4 ноября в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине.
Планировалось, что на переговорах стороны подробно обсудят вопросы всестороннего углубления российско-китайских отношений. Основное внимание было уделено расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, политики уделили внимание продвижению совместных стратегических проектов в таких ключевых секторах, как энергетика, промышленность и сельское хозяйство.
Двухдневный визит председателя правительства Российской Федерации начался 3 ноября в городе Ханчжоу. Там Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Эта встреча стала 30 по счету регулярной встречей глав правительств России и Китая. По результатам переговоров в присутствии сторон был подписан ряд официальных документов.
Прежде председатель КНР сообщил, что следующий саммит АТЭС будет организован в Шэньчжэне. Он состоится в 2026 году. Си Цзиньпин назвал АТЭС важным механизмом экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.