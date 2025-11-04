Си Цзиньпин и Мишустин провели встречу в Доме народных собраний в Пекине

Двухдневный визит председателя правительства Российской Федерации начался 3 ноября в городе Ханчжоу. Там Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Эта встреча стала 30 по счету регулярной встречей глав правительств России и Китая. По результатам переговоров в присутствии сторон был подписан ряд официальных документов.