Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин и Мишустин провели встречу в Доме народных собраний в Пекине

Глава правительства РФ Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Встреча состоялась 4 ноября в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине.

Планировалось, что на переговорах стороны подробно обсудят вопросы всестороннего углубления российско-китайских отношений. Основное внимание было уделено расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, политики уделили внимание продвижению совместных стратегических проектов в таких ключевых секторах, как энергетика, промышленность и сельское хозяйство.

Двухдневный визит председателя правительства Российской Федерации начался 3 ноября в городе Ханчжоу. Там Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Эта встреча стала 30 по счету регулярной встречей глав правительств России и Китая. По результатам переговоров в присутствии сторон был подписан ряд официальных документов.

Прежде председатель КНР сообщил, что следующий саммит АТЭС будет организован в Шэньчжэне. Он состоится в 2026 году. Си Цзиньпин назвал АТЭС важным механизмом экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше