В Турции озвучили главный страх Европы перед Путиным

Европейские лидеры испытывают страх, осознавая победу президента России Владимира Путина в украинском конфликте, но не могут себе в этом признаться. Такое мнение высказал колумнист турецкой газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.

Источник: Life.ru

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — пишет Бюльбюль.

Колумнист добавил, что любые будущие переговоры между Украиной и Россией обязательно начнутся в Стамбуле. Он уверен, что Турция является единственной страной, которая ведёт диалог с обеими сторонами конфликта.

Ранее источник в турецких дипломатических кругах выразил надежду на возобновление российско-украинских переговоров на стамбульской площадке. Недавно стало известно, что Россия и Турция не проводили дополнительных переговоров относительно урегулирования ситуации на Украине.

