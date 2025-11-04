Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая

Си Цзиньпин отметил, что он и президент России Владимир Путин провели две встречи — в Москве и Пекине, где обсудили стратегические вопросы и наметили новые планы. Председатель КНР также упомянул, что на регулярной встрече с премьером Мишустиным и председателем Госсовета КНР Ли Цяном был проведен всесторонний анализ двустороннего сотрудничества и достигнуты конструктивные результаты.