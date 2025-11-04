Ричмонд
Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая

Председатель КНР высоко оценил вклад премьер-министра РФ в развитие сотрудничества.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин охарактеризовал российского премьер-министра Михаила Мишустина как верного друга китайского народа и отметил его значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Это заявление было сделано в начале двусторонней встречи с главой российского правительства.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Мишустин активно работает над укреплением многопланового сотрудничества между двумя странами и высоко оценил его усилия. По словам китайского лидера, с начала текущего года, несмотря на сложную международную обстановку, китайско-российские отношения демонстрируют устойчивый прогресс и ориентированы на достижение высокого уровня стратегического партнерства.

Си Цзиньпин отметил, что он и президент России Владимир Путин провели две встречи — в Москве и Пекине, где обсудили стратегические вопросы и наметили новые планы. Председатель КНР также упомянул, что на регулярной встрече с премьером Мишустиным и председателем Госсовета КНР Ли Цяном был проведен всесторонний анализ двустороннего сотрудничества и достигнуты конструктивные результаты.

«Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире», — подытожил Си Цзиньпин.

