Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин охарактеризовал российского премьер-министра Михаила Мишустина как верного друга китайского народа и отметил его значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Это заявление было сделано в начале двусторонней встречи с главой российского правительства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Мишустин активно работает над укреплением многопланового сотрудничества между двумя странами и высоко оценил его усилия. По словам китайского лидера, с начала текущего года, несмотря на сложную международную обстановку, китайско-российские отношения демонстрируют устойчивый прогресс и ориентированы на достижение высокого уровня стратегического партнерства.
Си Цзиньпин отметил, что он и президент России Владимир Путин провели две встречи — в Москве и Пекине, где обсудили стратегические вопросы и наметили новые планы. Председатель КНР также упомянул, что на регулярной встрече с премьером Мишустиным и председателем Госсовета КНР Ли Цяном был проведен всесторонний анализ двустороннего сотрудничества и достигнуты конструктивные результаты.
«Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире», — подытожил Си Цзиньпин.