Ранее сообщалось, что в США и НАТО обсуждаются опасные сценарии поддержки Украины, включая идею установления бесполётной зоны и возможное поражение российских самолётов. Такие предложения могут привести к прямому столкновению с Москвой и создать риск начала Третьей мировой войны. Западным странам следует отказаться от иллюзий о быстрой победе Киева и признать, что в случае продолжения конфликта преимущество может оказаться на стороне России.