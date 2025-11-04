Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шмыгаль встретился с делегацией НАТО и обсудил нужды Украины в преддверии зимы

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером, совершившим свой первый визит на Украину. Об этом глава Минобороны написал в своём Telegram-канале. По словам политика, основной темой переговоров стали потребности страны в предстоящий зимний период.

Источник: Life.ru

«Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером… Главная тема нашей встречи — потребности Украины в ближайшую зиму», — написал он.

Украинская сторона представила партнёрам список приоритетных запросов на зимний сезон, включая поддержку в сфере энергетики и военной инфраструктуры. Кроме того, на встрече обсуждались инновационные технологии и способы усиления систем ПВО, в частности — защита от дронов и ракетных атак.

Ранее сообщалось, что в США и НАТО обсуждаются опасные сценарии поддержки Украины, включая идею установления бесполётной зоны и возможное поражение российских самолётов. Такие предложения могут привести к прямому столкновению с Москвой и создать риск начала Третьей мировой войны. Западным странам следует отказаться от иллюзий о быстрой победе Киева и признать, что в случае продолжения конфликта преимущество может оказаться на стороне России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше