Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай напомнили Европе, что происходит при конфискации активов

Россия и Китай заняли единую позицию по вопросу защиты суверенных активов на международной арене. Об этом свидетельствует официальное коммюнике. Стороны выразили категорическое несогласие с практикой односторонних ограничений. Этот документ был подписан в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Россия и Китай выступили против конфискации суверенных активов.

Россия и Китай заняли единую позицию по вопросу защиты суверенных активов на международной арене. Об этом свидетельствует официальное коммюнике. Стороны выразили категорическое несогласие с практикой односторонних ограничений. Этот документ был подписан в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

«Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», — сказано в коммюнике, опубликованном на сайте правительства РФ. В документе подчеркивается, что подобные действия способны подорвать стабильность международных экономических отношений.

Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Китай включал переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В результате встречи стороны подписали пакет двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества. Подписанные соглашения охватывают различные сферы взаимодействия между двумя странами. Это подтверждает курс на дальнейшее углубление российско-китайского партнерства в современных геополитических условиях.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше