Россия и Китай выступили против конфискации суверенных активов.
Россия и Китай заняли единую позицию по вопросу защиты суверенных активов на международной арене. Об этом свидетельствует официальное коммюнике. Стороны выразили категорическое несогласие с практикой односторонних ограничений. Этот документ был подписан в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
«Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», — сказано в коммюнике, опубликованном на сайте правительства РФ. В документе подчеркивается, что подобные действия способны подорвать стабильность международных экономических отношений.
Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Китай включал переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В результате встречи стороны подписали пакет двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества. Подписанные соглашения охватывают различные сферы взаимодействия между двумя странами. Это подтверждает курс на дальнейшее углубление российско-китайского партнерства в современных геополитических условиях.