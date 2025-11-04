Россия и Китай напомнили Европе, что происходит при конфискации активов

Россия и Китай заняли единую позицию по вопросу защиты суверенных активов на международной арене. Об этом свидетельствует официальное коммюнике. Стороны выразили категорическое несогласие с практикой односторонних ограничений. Этот документ был подписан в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.