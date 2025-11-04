Судимый за рабский труд курганец вызвал в суд силовиков, выставив иск 100 тысяч рублей

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Административный истец подавал иск, ссылаясь на нарушение своих прав. В суде выяснили, что Комаров сдал два ружья марки ИЖ после получения официального уведомления от управления Росгвардии. Представители ФСБ и Росгвардии указали на юридическое основание изъятия — заключение службы безопасности от 12 мая 2025 года о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. При этом мужчина утверждал, что не согласен с итогами проверки. Суд отметил, что проверки проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», а дальнейшее оспаривание информации, являющейся государственной тайной, возможно только в другом порядке.