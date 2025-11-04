Миллиарды евро на помощь Украине: как Евросоюз уже использует российские замороженные активы

Последний на данный момент транш в размере одного миллиарда евро, не учтенный изданием Welt, был объявлен 22 августа. Эти средства вошли в общий пакет помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда евро, выделенный в преддверии 34-й годовщины независимости страны. Механизм перечисления средств предусматривает, что прибыль с заблокированных российских активов направляется Украине через программу макрофинансовой помощи в рамках кредита от G7, который затем погашается за счет продолжающих поступать доходов от тех же активов.