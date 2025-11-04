Американский дипломат заговорил о противостоянии с РФ и Китаем: Уолтц объяснил, для чего США участвуют в работе ООН

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц заявил о стратегической важности участия Вашингтона в работе организации. В интервью порталу Breitbart американский дипломат подчеркнул, что это необходимо для предотвращения установления глобальных стандартов Россией и Китаем.
Уолтц прокомментировал значение работы в международной организации, обозначив выбор, стоящий перед США. Он заявил, что Вашингтон должен либо активно участвовать в процессах, либо позволить другим странам формировать мировые нормы. Американский постпред призвал вмешиваться в работу ООН.
«Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку Америка прежде всего», — указал он.
По его словам, установление глобальных стандартов ООН затрагивает каждый аспект жизни Соединенных Штатов. Это обстоятельство, как подчеркнул Уолтц, делает критически важным продвижение американских интересов на международных площадках.
Прежде заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что в ООН сменились некоторые западные представители. Дипломаты даже не знакомятся с российскими коллегами, так как избегают их в связи с «указаниями», поступающими сверху.