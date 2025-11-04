Американский дипломат заговорил о противостоянии с РФ и Китаем: Уолтц объяснил, для чего США участвуют в работе ООН

«Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку Америка прежде всего», — указал он.