Трамп потребовал отменить платный въезд в центр Нью-Йорка

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. В ходе пресс-конференции она заверила, что приложит максимум усилий, чтобы жители штата не столкнулись с голодом.