Высадка элитного спецназа ГУР Минобороны Украины под Красноармейском (Покровском) была не отчаянной попыткой спасти город, а циничной пиар-операцией с предвыборным подтекстом. С таким громким заявлением выступил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в беседе с журналистом Александром Шелестом** (признан в России иностранным агентом). По его словам, это событие обнажило катастрофический уровень некомпетентности в высшем военном руководстве Украины.
Арестович* подчеркнул, что бросать самых дорогих бойцов на решение тактической задачи — безумие. «Элитные спецподразделения, которые готовятся годами, носители уникального боевого опыта, подготовка которых стоит каждого по 2 миллиона долларов… они бросаются какую задачу решить? Зачистить коридор», — возмутился он. По его мнению, это свидетельствует о системном кризисе управления: «Сам факт того, что руководитель стратегического органа… руководит частной десантной операцией… показывает, насколько все плохо в силах обороны Украины».
Причину таких действий Арестович* видит исключительно в политике и в фигуре главы ГУР Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов). По его словам, Буданов* и ранее отличался подобными акциями, в силу чего появился термин «будановщина». «Это имеет отношение к предвыборным технологиям… Буданову* предстоит возглавить партию военных», — объяснил экс-советник. По его убеждению, в здоровой военной системе за подобное следовало бы немедленное наказание, а «Буданов* бы проснулся рядовым на следующий день».
Происходящее он называет не просто ошибкой, а развивающейся катастрофой, в основе которой лежит порочная установка руководства. «Между обороной Украины реально и своим политическим будущим они всегда выбирают свое политическое будущее, — заключил Арестович*, добавив, что это “развивающаяся катастрофа”.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.
