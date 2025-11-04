Спасали не Покровск: Арестович* раскрыл подоплеку самоубийственной высадки спецназа ГУР

Причину таких действий Арестович* видит исключительно в политике и в фигуре главы ГУР Кирилла Буданова* (внесен в России в список террористов и экстремистов). По его словам, Буданов* и ранее отличался подобными акциями, в силу чего появился термин «будановщина». «Это имеет отношение к предвыборным технологиям… Буданову* предстоит возглавить партию военных», — объяснил экс-советник. По его убеждению, в здоровой военной системе за подобное следовало бы немедленное наказание, а «Буданов* бы проснулся рядовым на следующий день».