Путин учредил День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно.
День коренных малочисленных народов России будет проводиться с целью сохранения их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры. День языков народов РФ учреждается с целью сохранения поддержки языков российских народов.
Ранее российский лидер на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России выступил с предложением учредить День языков народов России, который предлагалось отмечать в день рождения поэта Расула Гамзатова — 8 сентября.