Мультик из ВСУ призвала принять, что дети депутатов Рады воевать не будут

Украинская военнослужащая заявила, что дети народных депутатов никогда не появятся на фронте, и этот факт следует принять. Слова военнослужащей ВСУ Яны с позывным Мультик приводит местное информагентство УНИАН.

Яна отметила, что сознательный украинец должен любить свою страну и бороться за неё, в том числе и с коррупцией, не сидя на диване, а развивая технологии и страну. Она подчеркнула, что не стоит питать иллюзий относительно детей депутатов.

«И не надо рассказывать, что “пусть воюют дети депутатов”. Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт», — заявила военнослужащая.

Она также добавила, что каждый гражданин обязан поддерживать Украину в военный период, исправно платить налоги и работать на её благо.

Ранее сообщалось, что в районе Купянска произошла трагическая гибель двух мирных жителей. По имеющимся данным, они направлялись к российским позициям с белым флагом, когда подверглись атаке украинских беспилотников. Один из дронов поразил мужчину с собакой, второй — пожилого человека. Свидетели сообщают, что пожилой мужчина успел перекреститься перед смертью.

