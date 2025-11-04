В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35

Первый всплеск критики в адрес новых дорогих самолетов был вызван недавним выступлением главы минобороны Бельгии Тео Франкена в федеральном парламенте, где он заявил, что воздушного пространства королевства «недостаточно» для проведения учебных полетов истребителей, и придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов.
«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — указывает издание.
Еще одной неожиданной проблемой стал шум от новых самолетов. «Специализированный сайт opex360 добавляет, что ещё одной проблемой, связанной с F-35, является шум, который может представлять проблему для проживающих вблизи авиабаз, поскольку, как сообщается, эти новые истребители-бомбардировщики до пяти раз громче своих предшественников F-16. В брошюре, распространяемой министерством обороны среди местных жителей, объясняется, что двигатель F-35 почти вдвое мощнее двигателя F-16 и поэтому издаёт более тяжёлый, пульсирующий звук», — пояснили в 20minutes.
И, наконец, выяснилось, что стоимость летного часа F-35 составляет порядка 50 тысяч евро, в связи с чем этот самолет стал самым дорогим в эксплуатации среди истребителей. «При таких расходах можно с уверенностью предположить, что его вылеты будут строго регламентированы», — уверено издание.
Бельгия в 2018 году подписала контракт на закупку 34 истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму 5,6 миллиарда евро. В настоящий момент королевство получило четыре машины, при этом поставка одного истребителя задержалась из-за обнаружившихся в нем технических проблем.