В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35

Еще одной неожиданной проблемой стал шум от новых самолетов. «Специализированный сайт opex360 добавляет, что ещё одной проблемой, связанной с F-35, является шум, который может представлять проблему для проживающих вблизи авиабаз, поскольку, как сообщается, эти новые истребители-бомбардировщики до пяти раз громче своих предшественников F-16. В брошюре, распространяемой министерством обороны среди местных жителей, объясняется, что двигатель F-35 почти вдвое мощнее двигателя F-16 и поэтому издаёт более тяжёлый, пульсирующий звук», — пояснили в 20minutes.