Мишустин: Москва и Пекин продолжат развивать совместные проекты

В Пекине состоялась встреча премьер-министра Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: Аргументы и факты

Москва и Пекин намерены работать над формированием комфортной среды для вложения инвестиций и развивать совместные проекты, об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Мишустин сообщил, что в рамках вчерашней беседы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном были рассмотрены все ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, стороны определили приоритетные направления для укрепления связей между Россией и Китаем в сфере торговли, экономики, науки и технологий. Отдельно премьер отметил развитие гуманитарного сотрудничества и значимость существующих контактов в этой сфере между двумя странами.

Глава российского правительства также позитивно оценил итоги прошедших перекрестных Годов культуры и заявил, что перекрестные Годы образования, которые стороны планируют провести в 2026—2027 годах, станут не менее содержательными.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют устойчивость, несмотря на неспокойную обстановку, и напомнил, что с начала года уже дважды встречался с президентом Владимиром Путиным, что в том числе является гарантией развития всестороннего партнерства между странами.

