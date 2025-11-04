РФ и КНР договорились помогать друг другу в борьбе с санкциями

Россия и Китай договорились делать всё возможное для помощи друг другу в борьбе с санкциями, следует из совместного коммюнике, подписанного по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин и премьер китайского Госсовета Ли Цян провели соответствующие переговоры 3 ноября в городе Ханчжоу.
«Стороны будут предпринимать все возможные усилия для развития сотрудничества и взаимопомощи в сфере противодействия односторонним принудительным мерам», — говорится в подписанном ими коммюнике.
Напомним, в конце августа президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» подчеркнул, что Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках БРИКС. Российский лидер пояснил, что указанные ограничения препятствуют социально-экономическому развитию не только стран этого объединения, но и мировой экономики в целом.