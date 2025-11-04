Ричмонд
Группа узбекистанцев, находившихся в рабстве в Украине, вернулась домой

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). В середине сентября в СМИ появилась шокирующая новость: в Киевской области была обнаружена группа граждан Узбекистана, которых держали в условиях, напоминающих современное рабство. По данным украинских журналистов, людей обманывали при вербовке, затем ограничивали в свободе передвижения, вынуждая работать в теплицах под строгим контролем.

Источник: Vaib.Uz

Мигрантам обещали высокие зарплаты, но, когда они приехали в Украину, у них отобрали документы и заперли на агроферме. Их заставляли выполнять тяжёлую работу и держали в жестоких условиях.

Сегодня стало известно, что все 19 пострадавших узбекистанцев благополучно вернулись на родину. Как сообщает информационное агентство «Дунё» при МИД Узбекистана, после обнародования ситуации в прессе посольство Узбекистана в Украине срочно приняло меры для защиты прав и интересов граждан, а также для восстановления их документов и организации безопасного выезда из страны.

В ходе переговоров с украинскими властями всем 19 гражданам был официально присвоен статус «потерпевший». Это гарантировало им защиту от каких-либо санкций со стороны местных правоохранительных органов.

28 октября группа узбекистанцев была вывезена автотранспортом из Киева в Кишинёв. В молдавской столице им обеспечили безопасные условия проживания, питание и необходимую поддержку. 2 ноября в сопровождении уполномоченных лиц все 19 человек отправились авиарейсом по маршруту Кишинёв-Стамбул-Ургенч и уже 3 ноября оказались в родном Узбекистане.

МИД и посольство Узбекистана в Украине продолжают внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на любые сообщения о нарушениях прав и интересов граждан страны за рубежом.