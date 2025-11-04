Группа узбекистанцев, находившихся в рабстве в Украине, вернулась домой

Сегодня стало известно, что все 19 пострадавших узбекистанцев благополучно вернулись на родину. Как сообщает информационное агентство «Дунё» при МИД Узбекистана, после обнародования ситуации в прессе посольство Узбекистана в Украине срочно приняло меры для защиты прав и интересов граждан, а также для восстановления их документов и организации безопасного выезда из страны.