Путин учредил День языков народов России

Президент Владимир Путин учредил в России два новых праздника — День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Соответствующие указы, подписанные главой государства, размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечать праздники будут 8 сентября и 30 апреля соответственно.
«В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», — сказано в тексте указа.
День коренных малочисленных народов России решено проводить для сохранения их традиционных промыслов, образа жизни и самобытной культуры.
