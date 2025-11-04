Ричмонд
Путин учредил День языков народов России

30 апреля в РФ будут отмечать День коренных малочисленных народов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Владимир Путин учредил в России два новых праздника — День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Соответствующие указы, подписанные главой государства, размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечать праздники будут 8 сентября и 30 апреля соответственно.

«В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября», — сказано в тексте указа.

День коренных малочисленных народов России решено проводить для сохранения их традиционных промыслов, образа жизни и самобытной культуры.

