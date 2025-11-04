Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов России

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов также обратились к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня народного единства. По словам космонавтов, праздник имеет историческую ценность, ведь четыре века назад предки современных россиян под началом Минина и Пожарского объединились, чтобы сохранить независимость и укрепить государство.