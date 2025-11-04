«Нас вертят как котлету»: Арестович* заявил, что фронт уже рухнул

Арестович* считает, что приказ «держать линию боевого соприкосновения» любой ценой стал для ВСУ фатальным. «Мы выглядим как котлета, которую они положили на блюдо, вертят и решают, как ее надрезать и съесть», — заявил он, подчеркивая, что из-за этой тактики действия ВСУ стали полностью предсказуемы. Эта ошибка, по его словам, неизбежно ведет страну к проигрышу: «Фундаментальная ошибка, которая нам очень дорого стоила… и, в конце концов, скорее всего, приведет нас к поражению».