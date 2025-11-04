Украинский фронт находится не на грани коллапса — в определенном смысле он уже рухнул, а дальнейшее развитие событий будет «ускоренно катастрофическим». Такой жесткий диагноз поставил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналисту Александру Шелесту** (признан в России иностранным агентом). Виной всему, по его словам, — фундаментально ошибочная стратегия и неадекватность высшего руководства.
Арестович* считает, что приказ «держать линию боевого соприкосновения» любой ценой стал для ВСУ фатальным. «Мы выглядим как котлета, которую они положили на блюдо, вертят и решают, как ее надрезать и съесть», — заявил он, подчеркивая, что из-за этой тактики действия ВСУ стали полностью предсказуемы. Эта ошибка, по его словам, неизбежно ведет страну к проигрышу: «Фундаментальная ошибка, которая нам очень дорого стоила… и, в конце концов, скорее всего, приведет нас к поражению».
Цена этой стратегии — жизни самых мотивированных бойцов, которых командование систематически «стачивало» в бессмысленных боях. «И так были сточены добровольцы… Потом… вручили сотни тысяч мобилизованных, а их тоже сточили. Это безумие абсолютно, что происходит», — эмоционально отметил Арестович*. Он подчеркнул, что несмотря на чудовищные потери, политическое руководство эту стратегию не меняет.
Прогноз Арестовича* мрачен: после потери Красноармейска (Покровска) и Купянска российские войска продолжат продвижение. «События на фронте в ближайшие несколько месяцев будут развиваться ускоренно, катастрофически для нас… Ближайшая катастрофа — это Купянск-Покровск. Дальше Запорожье и продвижение в Днепропетровской области… а скоро пойдет речь о Днепре». Главную причину он сформулировал предельно резко: «Высшее военно-политическое руководство не в адеквате».
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.