Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам страны с праздничным обращением в честь Дня народного единства. Видеозапись с его речью была опубликована в личном Телеграм-канале политика.
Медведев подчеркнул особую значимость единства всех народов, населяющих территорию России. Он заявил, что именно в этом заключается сила страны. Политик также выразил уверенность, что сплоченность общества является залогом будущей победы.
«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, — наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!» — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил два новых праздника. Новые праздники в России будут отмечать 30 апреля и 8 сентября. Речь идет о Дне коренных малочисленных народов РФ и Дне языков народов РФ.