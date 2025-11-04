Агилар: Испания вряд ли отправит военных на Украину без одобрения ООН

Испания может отправить своих военнослужащих, если на это согласятся стороны конфликта и Организация Объединённых Наций (ООН) одобрит проведение миротворческой миссии, заявил директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар на полях форума «Диалог о фейках 3.0».
«Если речь идёт об отправке миротворцев, то она (миссия — прим. ред.) должна быть согласована со сторонами конфликта и одобрена ООН. При отсутствии этого мне кажется маловероятным, что испанские власти отправят даже одного солдата», — сказал эксперт, слова которого приводит агентство РИА Новости.
Агилар пояснил, что правительство Испании имеет недостаточно прочные позиции во внутренней политике, чтобы идти на такой риск. Кроме того, по словам главы организации, расходы на отправку военных оказались бы чрезмерными.
Он напомнил, что в случае подобного решения население может ещё более негативно отнестись к работе испанского правительства, которого в ближайшем будущем ждут выборы.
Напомним, в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение о создании «коалиции желающих» и формирование «многонациональных сил» на Украине расценивается Россией как подготовка к иностранной интервенции. Она подчеркнула, что российская сторона будет рассматривать такие формирования как законные военные объекты.
Захарова также указала на категорическую позицию РФ в отношении размещения иностранных контингентов под любыми знаменами.