Глава Башкирии Хабиров: украинские БПЛА атаковали промкомплекс Стерлитамака

ВСУ в ночь на 4 ноября атаковали российские регионы 85 беспилотниками. Два дрона были сбиты над Башкирией, их обломки упали на Стерлитамакский нефтехимический завод. Власти сообщили, что в результате атаки на предприятии частично обрушился цех. В тот момент там работали пятеро человек. Предварительно, погибших и пострадавших в результате удара нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».