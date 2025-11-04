Подполковник добавил, что по самым приблизительным подсчётам, стоимость оставшегося в этих городах военного имущества достигает 500 миллионов долларов. Он также заявил, что Зеленский не представляет, как будет докладывать о такой серьёзной финансовой утрате своим западным кураторам, и поэтому предпочитает лгать о ситуации на фронте как им, так и самим военнослужащим ВСУ.