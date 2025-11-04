Ричмонд
В Южной Корее отказались от создания ядерного оружия

Южная Корея не намерена создавать собственное ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны республики Ан Гю Бэк, пишет «Рёнхап».

Источник: Газета.Ру

Глава военного ведомства 4 ноября провел переговоры с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Встреча состоялась в Сеуле, после нее чиновники провели совместную пресс-конференцию. Во время нее Ан Гю Бэк отметил, что Южная Корея является страной, присоединившейся к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Поэтому мы не станем разрабатывать ядерное оружие», — подчеркнул он.

В то же время министр объявил, что Сеул планирует опираться на сотрудничество с Вашингтоном и интеграцию его ядерных возможностей с вооружением. В свою очередь Хегсет пообещал, что США будут тесно взаимодействовать с Южной Кореей по вопросу строительства атомных подводных лодок.

13 октября издание Korea Herald сообщило, что южнокорейские власти хотят построить под многоквартирным жилым комплексом в Сеуле первый гражданский бункер, способный выдержать ядерный удар. Ожидается, что проект реализуют к 2028 году. Площадь бункера составит более 2,1 тыс. квадратных метров.